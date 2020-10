26 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri sul cosiddetto dl ristoro, con i 2 miliardi destinati alle categorie più colpite dall'ultimo Dpcm con le misure anti-Covid, dovrebbe slittare a domani. Resta fermo l'obiettivo di pubblicare il decreto in Gazzetta ufficiale sempre nella giornata di domani, come annunciato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte, per accelerare l'iter per le categorie interessate al decreto.