Milano: controlli antidroga polizia, 3 arresti, sequestrati 5 chili di droga (2)

25 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Questa mattina invece, alle 4, i poliziotti del servizio Volante hanno controllato un'auto in via Mafalda di Savoia. Si trattava di una vettura adibita al trasporto abusivo di persone e il conducente stava trasportando un uomo che, dopo aver consegnato un documento di identità ai poliziotti, ha spinto un agente ed è scappato. Nella scatola di cartone che ha lasciato in auto, sono stati trovati e sequestrati circa 3,6 chili di hashish in panetti confezionati sottovuoto. Al tassista abusivo, un 35enne di origine albanese, è stata sequestrata l'auto e sanzionato secondo il Codice della strada. Sono in corso indagini per risalire all'identità della persona scappata e accertamenti sul documento consegnato.