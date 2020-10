Mantova: sorpresi con formaggio nel bagagliaio, denunciati per ricettazione

25 ottobre 2020 a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I militari della stazione di Viadana (Mantova) hanno denunciato due uomini - un 45enne nato a Foggia e residente a Brescello, e un 44enne nato a Napoli e residente a Parma - per ricettazione, in quanto trovati in possesso di numerosi alimenti e pezzi di formaggio di provenienza illecita.

I due sono stati fermati a bordo di un'auto durante un controllo stradale e nel bagagliaio avevano numerose confezioni di formaggio (prive di etichette che erano state tolte), di cui non riuscivano a fornire alcuna ricevuta d'acquisto o spiegazione sulla provenienza. I controlli hanno permesso di accertare che la merce era stata sottratta in due supermercati, uno di Colorno e l'altro di Casalmaggiore. Tutti gli alimenti sono stati sequestrati.