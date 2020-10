Bergamo: rapine e furti contro anziani, un arresto a Treviglio

25 ottobre 2020 a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di Treviglio (Bergamo) hanno eseguito ieri sera, sabato 24 ottobre, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e furto a carico di E. A., 33enne originario del Marocco, per una serie di rapine e furti ai danni di persone anziane.

L'attività di indagine compiuta dai militari delle stazioni di Fara Gera d'Adda e Treviglio ha permesso di ricostruire come la tecnica utilizzata dall'indagato, ritenuto colpevole di almeno tre rapine e 10 furti commessi tra luglio e ottobre scorso, era quella di individuare persone anziane, seguirle in sella alla propria bicicletta, per sorprenderle alle spalle e strappare loro oggetti di valore come orologi, bracciali, collane, cellulare e soldi. Quando opponevano resistenza li minacciava, spintonandoli e strattonandoli.

Le descrizioni delle caratteristiche fisiche denunciate dalle vittime e il successivo riconoscimento fotografico, nonché la visione di alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza comunali, ha permesso di far scattare l'ordinanza di custodia cautelare da parte del gip. I carabinieri di Fara Gera d'Adda hanno trovato il 33enne nella sua abitazione di Treviglio e lo hanno portato nel carcere di via Monte Gleno a Bergamo.