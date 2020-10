Milano: sorpresi con oltre 1,2 chili di cannabis, tre arresti

24 ottobre 2020 a

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - E' di tre arresti il bilancio di un'operazione messa a segno dai carabinieri a Canegrate, in provincia di Milano, per reati inerenti il possesso di stupefacenti. A finire ai domiciliari è stato un 30enne che nascondeva all'interno di una cantina alcune piante di cannabis, altre piante sono state trovate nell'abitazione. Le ulteriori verifiche hanno permesso di individuare un piccolo terreno in uso agli altri due arrestati (ai domiciliari) - un 31enne italiano e un 44enne di origine ucraina -, dove i militari hanno trovato altre tre piante di cannabis e i residui di quelle recise. Nel box del 44enne è stata sequestrata ulteriore cannabis e in casa 500 grammi di infiorescenze già essiccate. Nel garage del 31enne sono stati trovati 200 grammi di cannabis ad essiccare e nell'abitazione altri 500 grammi della stessa sostanza.