Milano: Comune, nasce l'ufficio 'Arte negli spazi pubblici'

24 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Sono state approvate le linee di indirizzo politico per lo sviluppo di attività di facilitazione e semplificazione per la promozione della street art nella città di Milano. Lo rende noto Palazzo Marino. La street art è stata promossa e incentivata da molte istituzioni pubbliche e private, tra cui il Comune di Milano, che già nel settembre 2014, con delibera del Consiglio comunale, comincia il proprio percorso di valorizzazione di questa forma espressiva indicandola come "strumento importante nel quadro del percorso di valorizzazione del territorio, di sviluppo culturale e sociale della città", invitando la Giunta ad aprire un dialogo costante con il mondo degli artisti e dei curatori e coinvolgendo anche le aziende partecipate del Comune (Atm, MM e Amsa) affinché promuovessero interventi artistici sulle superfici di loro proprietà.

Nel 2015 l'amministrazione, sul solco degli indirizzi del Consiglio, ha individuato una serie di 'Muri liberi' a disposizione della libera espressione in forma autogestita per la realizzazione di street art; mentre nel giugno del 2019 ha istituito un tavolo di lavoro costituito da operatori del mondo della street art milanese, ai quali è stato conferito un incarico pro bono per individuare gli strumenti adeguati a valorizzare gli interventi e facilitarne la realizzazione. Nell'aprile del 2020 nasce, nell'ambito della Direzione Cultura, l'Ufficio 'Arte negli spazi pubblici', con competenze di presidio delle procedure connesse alle opere d'arte di nuova realizzazione all'interno degli spazi pubblici.

Un altro passo verso un coordinamento pubblico efficace per la reale promozione della street art è l'esenzione dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) per effettuate con ponteggi (o cesate o altre attrezzature) per la realizzazione di interventi artistici su qualsiasi superficie. La modifica del Regolamento Cosap è stata approvata il 23 luglio scorso. Grazie alla delibera di indirizzo appena approvata, si dà operatività all'Ufficio 'Arte negli spazi pubblici' definendo con maggiore dettaglio le attività a sostegno della street art.