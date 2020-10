Meteo: Lombardia, nebbia e minime in calo, pioggia in avvio di settimana

24 ottobre 2020 a

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Tempo parzialmente instabile in Lombardia, domani foschia o nebbia al mattino in pianura e aumento della nuvolosità. Lunedì perturbato con precipitazioni da moderate a forti sulle Alpi, venti da moderati a forti in pianura. Da mercoledì si avrà una maggiore stabilità, secondo il bollettino regionale dell'Arpa Lombardia.

In particolare domani cielo sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, ma con nebbia o temporanee nubi basse sulla bassa pianura; nella notte e primo mattino possibili nubi basse e foschie anche su parte del Nordovest e sull'Appennino. Nubi in generale e graduale aumento tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio a partire da ovest. Precipitazioni deboli sparse dal tardo pomeriggio-sera, inizialmente sul Nordovest, poi anche sul resto dei settori occidentali. Temperature minime in moderato calo tra 8 e 11 gradi, massime stazionarie o in lieve calo tra 16 e 19 gradi.

Lunedì 26 ottobre ovunque cielo coperto. Precipitazioni diffuse e persistenti per tutta la giornata, da moderate a forti sui rilievi, da deboli a moderate in pianura; nella notte e primo mattino solo sui settori occidentali, poi in estensione a tutta la regione, localmente anche a carattere di temporale. Neve oltre 1800-2000 metri. Temperature minime in moderato aumento intorno a 12 gradi, massime in calo intorno a 14-17 gradi. Venti: in pianura da moderati a forti orientali; in montagna da moderati a forti sudoccidentali o di direzione variabile.