Mantova: aggredisce ex e colpisce passante intervenuto in aiuto, arrestato

24 ottobre 2020

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Ha aggredito la sua ex fidanzata e quando un passante è intervenuto per cercare di bloccarlo non ha esitato a colpire anche lui, ma per l'aggressore - un 57enne con diversi precedenti penali per minacce, estorsione, percosse e truffa è scattata una denuncia. L'episodio è avvenuto ieri, venerdì 23 ottobre, nel pieno centro di Mantova. La lite tra l'uomo, colpito lo scorso marzo dalla misura di prevenzione personale dell'avviso orale emesso dal questore Paolo Sartori, e la 31enne è nata "dall'ennesimo rifiuto da parte della donna di riallacciare la loro relazione da tempo interrotta", spiegano gli investigatori.

Così "l'ha aggredita afferrandola al collo e strattonandola più volte, sbattendola poi contro il muro". Un passante, sentendo le grida della vittima, è intervenuto ma, di tutta risposta "ha ricevuto una testata al volto da parte dell'aggressore". Arrivati sul luogo dell'aggressione gli agenti della squadra 'Volante' hanno ricostruito la dinamica dei fatti: la 31enne la quale presentava varie ecchimosi al volto e al collo stata soccorsa da personale del 118 e trasportata al pronto soccorso dove è stata sottoposta a specifici esami clinici e dimessa in serata con una prognosi di 20 giorni.

L'aggressore è stato denunciato per lesioni, percosse e minacce, nonché sanzionato per inosservanza delle disposizioni governative finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il questore ha dato disposizioni alla Divisione anticrimine della questura di avviare in via d'urgenza il procedimento per l'applicazione di ulteriori e più gravi misure di prevenzione personali, che verranno disposte parallelamente al procedimento penale.