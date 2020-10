Coronavirus: ripresa riunione Conte-capidelegazione

24 ottobre 2020 a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - E' ripresa la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Il confronto oggi era stato sospeso per dare il tempo ai ministeri competenti di verificare i profili economici dei ristori per le categorie più colpite dalla nuova stretta e per avviare il confronto con le forze parlamentari e con le Regioni. La riunione è in corso, mentre è slittata la conferenza stampa del premier che inizialmente era stata prevista per le 20.30 di questa sera. A rallentare la tabella di marcia i dubbi emersi su diverse misure contenute nel Dpcm e su alcune che, pur non figurando nel testo, potrebbero entrare in zona Cesarini, tra queste il divieto di spostamento tra le Regioni, che tuttavia registra forti perplessità.