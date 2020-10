Coronavirus: Pavia, 10 persone denunciate e tre locali chiusi

24 ottobre 2020 a

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - E' di 3059 persone controllate, dalle forze dell'ordine in collaborazione con le Polizie locali, di dieci persone sanzionate e di tre esercizi commerciali chiusi il bilancio dei controlli effettuati dal 19 al 24 ottobre scorso nel territorio di Pavia nell'ambito delle misure per arginare la diffusione del Covid. Lo rende noto la Prefettura.

In particolare dieci persone sono state sanzionate per il non rispetto delle norme e una denunciata per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione (riguarda le persone in quarantena perché risultate positive al virus). Sono stati 223 le attività controllate: un proprietario è stato sanzionato per il mancato rispetto delle misure di contenimento, mentre tre locali sono stati chiusi provvisoriamente per l'assenza di adeguati livelli di protezione.