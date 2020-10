Salvini: 'Blocco licenziamenti per tutti sarebbe strage'

23 ottobre 2020 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Sarebbe giusto ascoltare anche le preoccupazioni delle imprese perché ci sono imprese che falliscono. Non si può accettare la politica del rinvio. L'Italia non può fondarsi sui rinvii, ci vuole il coraggio di scegliere. Porti al tavolo Confindustria, Sindacati, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, commercialisti e consulenti del lavoro e trovi una soluzione definitiva. Governo trovi una soluzione definitiva, gli italiani hanno bisogno di certezze. Se blocchi i licenziamenti per tutti fai una strage di imprese, di aziende e di professioni". Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega, al Festival del Lavoro 2020.