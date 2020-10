Professioni, Salvini-Orlando: 'Sì a proposta legge comune su equo compenso e fondo perduto'

23 ottobre 2020 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Prove di accordo maggioranza-opposizione su equo compenso e fondo perduto per i professionisti al Festival del lavoro 2020, con il confronto tra il leader della Lega Matteo Salvini e il vice presidente del Pd, Andrea Orlando.

"Su equo compenso e fondo perduto -ha proposto Salvini- per le libere professioni andiamo settimana prossima con la proposta di legge comune in Parlamento e più persone la firmano e meglio è. Il ministro è d'accordo, bene, uno dei vertici del partito di maggioranza è d'accordo, bene, non vedo dove sia il problema. Non ci fermiamo solo al sì il venerdì mattina al Festival del lavoro", ha sottolineato.

E da Orlando è arrivato il via libera. "Sono d'accordissimo sull'equo compenso. Non ho alcuna difficoltà a firmare una proposta di legge con esponenti dell'opposizione tanto più che il concetto di equo compenso è stato introdotto da una mia misura quando ero ministro della Giustizia"., ha concluso.