23 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Non si registrano interruzioni del servizio della metropolitana a Milano a causa dello sciopero indetto dalla Cub, previsto dalle 18 per la metro. “Il servizio di tutte le linee metropolitane -si spiega da Atm- sta proseguendo per tutte le destinazioni. Prosegue la circolazione delle linee di superficie, che potrebbe essere rallentata dal traffico”.