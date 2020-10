M5S: Casaleggio, 'Rousseau? Partecipazione dal basso inscindibile'

23 ottobre 2020 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Rousseau e Movimento 5 Stelle non sono scindibili? "Rousseau è un metodo di partecipazione dal basso scritto in tutte le carte fondative del Movimento 5 Stelle. Il metodo di partecipazione dal basso è inscindibile dal concetto stesso di Movimento. Altrimenti si passa all'organizzazione di partito". Così Davide Casaleggio, in un'intervista a Bruno Vespa per il libro 'Perché l'Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)', in uscita il 29 ottobre da Mondadori - Railibri.