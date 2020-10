Coronavirus, Orlando (Pd): 'Se non è sotto controllo economia non riparte'

23 ottobre 2020 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "La prima questione è risolvere la crisi sanitaria. La questione economica e la questione sanitaria non possono essere affrontate separatamente perché se il virus non è sotto controllo l'economia non riparte. Io credo che oggi possiamo contare su alcuni strumenti che arrivano dalla scelta di costruire un quadro nuovo a livello europeo e quelle risorse non possono essere sprecate". Lo dichiara Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, al Festival del Lavoro 2020.

"Bisogna intervenire con le misure necessarie e smetterla di fare l'occhiolino a questa o quella categoria per dire ‘noi siamo dalla vostra parte e non vi facciamo chiudere'. Bisogna chiudere quello che serve altrimenti verrà chiuso tutto più avanti. Ci vuole una griglia nazionale più stringente e meno casino tra le regioni perché questo giochino dove ognuno va e fa cose diverse rischia di essere solo confusione in tempo di guerra e noi purtroppo siamo in tempo di guerra", aggiunge.