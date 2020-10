Coronavirus: M5S, 'su scuola Fontana non faccia propaganda, didattica sia in presenza'

23 ottobre 2020 a

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Il governatore Fontana ha più volte dimostrato di fare esclusivamente scelte a fini propagandistici e poco sussidiarie per i cittadini. La scuola è di competenza ministeriale, quindi devono interfacciarsi con il ministero. Dove è possibile noi chiediamo le lezioni in presenza. Non è la scuola il luogo principe del contagio". Lo afferma Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia, dopo l'ordinanza regionale sulla didattica a distanza nelle scuole superiori. "Al tema della scuola si affianca quello al diritto allo studio, alla crescita culturale dei nostri ragazzi, ad una gestione compatibile al bisogno delle famiglie. Fontana, ancora una volta, in modo semplicistico affronta un problema ben più complesso e pretende di dettare regole che non sono di sua competenza".

De Rosa chiede che "qualcuno ricordi al governatore due cose: la prima di rafforzare il sistema dei trasporti, che è uno dei problemi di questa emergenza, la seconda che aspettiamo ancora risposte riguardo ai gravi errori di gestione di questa emergenza sanitaria".