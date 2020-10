Coronavirus: Fontana, 'mi assumo responsabilità su didattica a distanza'

23 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Mi assumo personalmente la responsabilità della decisione" sulla richiesta alle scuole superiori della Lombardia di attivare la didattica a distanza. "L'ho fatto perché il nostro compito principale è tutelare la salute dei ragazzi, dei genitori e dei loro nonni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontrando la stampa a margine della call con tutti i sindaci dei capoluogo di provincia ai quali ha esposto in maniera dettagliata i dati per spiegare il motivo per cui è stata disposta “per un breve periodo” la didattica a distanza nelle scuole superiori.

Ai sindaci, ha continuato Fontana, "ho spiegato di averne parlato anche con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Augusta Celada, che mi ha dato la disponibilità ad accettare questa richiesta e fare in modo che le scuole possano concretamente svolgere la didattica a distanza". Alcuni sindaci, ha sottolineato Fontana, "non accettano l'ordinanza limitatamente alla didattica a distanza".