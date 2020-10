Coronavirus: Anelli (Lega), 'M5S Lombardia chieda a governo più risorse'

23 ottobre 2020 a

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Nella riunione con i sindaci e i capigruppo regionali, il pentastellato De Rosa chiedeva a Fontana misure più restrittive. Poi quando Roma chiama, si mette sull'attenti”. Lo afferma il capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Lombardia, Roberto Anelli, rispondendo alle affermazioni del capogruppo di M5S Lombardia.

“Se la Regione Lombardia, come dice De Rosa, non ha la competenza sullo svolgimento delle lezioni a distanza, allora il governo può tranquillamente impugnare l'ordinanza. I grillini lombardi pensino piuttosto a chiedere risorse all'esecutivo Conte che promette e mai mantiene. Che fine hanno fatto i 300 milioni aggiuntivi annunciati sul trasporto pubblico? La Regione -continua Anelli- è intervenuta in questi mesi con risorse proprie per implementare il servizio, il governo come sempre è rimasto colpevolmente alla finestra senza fare nulla”.