bwin data center: Continua la striscia positiva del Milan

(Roma, 23 ottobre 2020) - Il 67% dei tifosi si aspetta la vittoria contro la Roma

Per gli appassionati turno semplice per Inter e Juve

Roma, 23 ottobre 2020 - Tra Champions, Europa League e campionato, questa settimana ci ha regalato quasi una partita ogni giorno e non sono mancate le sorprese e le delusioni per alcune big che in questo weekend di campionato hanno la possibilità di ricominciare o continuare a convincere.

Allo stadio San Siro, lunedì sera, si affronteranno Milan e Roma due squadre che stanno convincendo in Italia e in Europa. Secondo i dati rilevati dal bwin data center (bwin.it), continuerà la striscia positiva dei rossoneri con il 67% delle scelte che ricadono sul 1, il 22% sul pareggio e solamente l'11% si aspetta la vittoria fuoricasa della Roma. Ibrahimovic ormai leader indiscusso dei successi del Milan è il primo marcatore favorito con il 41% delle preferenze seguito dall'attaccante giallorosso Edin Dzeko fermo al 22%. I tifosi si aspettano una partita ricca di goal e di emozioni, con l'80% che si aspetta più di 2 goal.

Dopo la sconfitta al derby e il pareggio in casa in Champions, l'Inter ha bisogno di una vittoria per recuperare il terreno perso. Sabato alle 18 sfiderà il Genoa fuori casa e i tifosi con il 95% delle scelte si aspettano una vittoria e una partita con più di due goal per il 91%. I risultati esatti sono in linea con queste due previsioni, troviamo infatti lo 0-3 e l'1-3 giocati rispettivamente dal 27% e 25% degli appassionati. Anche questa settimana troviamo Lukaku al primo posto nei primi marcatori con il 42% delle scelte.

I bianconeri affronteranno in casa l'Hellas Verona per una partita che sulla carta non mostra sorprese. Secondo i dati del bwin data center il 94% degli appassionati attende la vittoria della Juve e solamente l'1% crede in un Hellas corsaro a Torino. Si prevede una partita tattica e difensiva per il 73% dei tifosi che si attendono meno di 2 goal. Senza Ronaldo ancora in isolamento causa Covid, Dybala e Morata sono i favoriti per mettere a segno il primo goal della partita con rispettivamente il 34% e il 31% delle giocate.

Con la vittoria al derby il Milan scavalca i cugini interisti come squadra più giocata in questa settimana per la vittoria finale, il 36% dei tifosi ha pronosticato la squadra di Pioli in testa alla classifica a fine campionato seguono l'Inter al 30%, il Napoli al 12% e la Juve al 9%.

