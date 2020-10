Rider: imbrattata sede Ugl Milano contro contratto

22 ottobre 2020 a

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Scritte offensive contro il contratto per i rider sono comparse nella notte sull'edificio che ospita la sede dell'Ugl di via Butti a Milano, in zona Dergano. 'Vergogna', 'venduti', Ccnl truffa' sono alcune delle scritte con la vernice rossa che sono apparse all'ingresso della sede. “E' il terzo attacco che il nostro sindacato riceve in poco più di un mese da quando è stato sottoscritto il Ccnl Rider per garantire diritti e tutele ai lavoratori del settore", affermano Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl e Riccardo Uberti, segretario Ugl di Milano.