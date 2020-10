Novità di caffè Borbonela capsula che assicura il profumo e l'aroma del caffe appena tostato con il confezionamento in assenza di ossigeno

22 ottobre 2020 a

(Napoli 22 ottobre 2020) - Aroma e gusto sono le caratteristiche che rendono il vero espressonapoletano unico e riconoscibile ovunque. Inebriarsi, ogni mattina con il profumo del caffè appena tostato non ha prezzo, un piacere al quale gli amanti del caffè non saranno costretti a rinunciare grazie al confezionamento in assenza di ossigeno, che non solo garantisce sicurezza e integrità del prodotto da un punto di vista igienico, ma consente anche di mantenere più a lungo fragranza e aroma.

La porzione di caffè custodita all'interno della sua confezione, grazie al confezionamento in assenza di ossigeno, evita la volatilizzazione degli aromi, preservandoli. Le molecole odorose, una volta a contatto con l'aria, quindi, all'apertura dell'involucro, sprigioneranno tutta la loro fragranza.

“Il profumo del caffè emoziona come il gusto, ma arriva prima” questo è l'incipit del nuovo spot di Borbone, in onda sulle principali reti nazionali, che racconta le virtù del prodotto, offrendo una chiave di lettura più smart, che affianca lo stile emozionale usato abitualmente da Borbone per raccontare i macro-valori del brand: innovazione, sostenibilità e tradizione.

Quello di dare valore alla tradizione raccontando i valori dell'espressonapoletano, grazie ad un percorso virtuoso fatto di ricerca e innovazione,

è un tema portante di Caffè Borbone, e proprio il confezionamento ne è un esempio emblematico, perché assicura l'integrità di aroma e gusto, restituendo alla tradizione il proprio valore primario, attraverso la tecnologia.

