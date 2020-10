L'Accademia Consulenza d'Immagine pubblica il suo primo manuale

22 ottobre 2020 a

a

a

(Roma, 22/10/2020) - Roma, 22/10/2020 - L'Accademia Consulenza d'Immagine, nata da poco più di un anno, festeggia questo primo traguardo con la pubblicazione di un manuale digitale “Come diventare consulente d'immagine - la professione del futuro”. Le due autrici (e co founder dell'accademia di alta formazione) Ilaria Marrocco e Isabella Ratti hanno creato un concentrato della propria esperienza professionale e della passione per l'insegnamento in 8 capitoli.

Di cosa parla il manuale

“Come diventare consulente d'immagine - la professione del futuro” è un manuale che ha l'obiettivo di fornire tutti gli strumenti teorici (e buona parte di quelli pratici) per tutti coloro che desiderano diventare consulenti d'immagine. A differenza di altri ebook di argomenti simili e vicini, questo ha lo scopo di essere utilizzato in maniera pratica e quotidiana dai consulenti d'immagine. Non si tratta quindi di un libro che deve prendere polvere o rimanere dimenticato in una cartella del PC, ma è stato strutturato per poter essere facilmente consultato in maniera rapida e dinamica.

Le autrici hanno creato un progetto che si articola in 8 capitoli che possono essere letti uno dopo l'altro o singolarmente, riletti all'occorrenza e approfonditi grazie ai numerosi spunti di riflessione che vengono lasciati pagina dopo pagina. Gli argomenti trattati sono anche i grandi classici della formazione per chi vuole diventare consulente d'immagine, affrontati però da un punto di vista nuovo e innovativo.

Il metodo ACI (International Color Analysis)

Durante il terzo capitolo, concentrato sull'analisi del colore, viene presentato un metodo ACI (International Color Analysis), basato sulla teoria delle 16 stagioni. Le due founder dell'Accademia, nonché autrici di questo manuale, hanno elaborato un metodo di analisi propria alla luce della necessità di rendere fruibile e facilmente applicabili gli step necessari per realizzare l'analisi del colore.

Il metodo ACI permette, attraverso l'utilizzo del drapping, di stabilire quale sia la stagione di appartenenza del proprio cliente e, successivamente, realizzare la palette personalizzata. Appare quindi evidente come l'analisi del colore sia solo il punto di partenza per i consulenti d'immagine la cui attività non si esaurisce nella mera applicazione di un metodo, ma si concretizza nella creazione dinamica e personalizzata di una palette specifica sulle ambizioni, le necessità e i gusti del cliente.

Perché acquistarlo

Il manuale “Come diventare consulente d'immagine - la professione del futuro” è diretto a tutti coloro che vogliono diventare consulenti d'immagine o desiderano approfondire le proprie conoscenze attraverso una lettura che unisce l'alta formazione alla praticità del formato digitale. Questo contenuto è stato scritto appositamente per essere utilizzato come materiale didattico e, pertanto, è ricco di esempi, immagini, grafiche e riassunti che aiutano il lettore (e lo studente) a comprendere meglio tutte le sfaccettature di questa professione.

Chiunque fosse interessato può acquistare l'ebook sul sito ufficiale dell'Accademia Consulenza d'Immagine o su Amazon e cominciare il proprio percorso di perfezionamento professionale.

Le autrici

Ilaria Marrocco

Esperta nella gestione dell'Immagine Pubblica, ho integrato i miei studi Universitari In Scienze della Moda con un Master in Comunicazione per fondere le 2 discipline e occuparmi del valore comunicativo dell'abbigliamento in particolare in ambito corporate.

Da anni lavoro e collaboro come Image expert con importanti realtà private e aziendali supportandole nella creazione di un'immagine efficace e solida che veicoli il proprio valore attraverso la ricerca di un abbigliamento valorizzante in grado di trasferire il messaggio voluto a se stessi al proprio interlocutore. Esperienza decennale come Image Consultant, oggi co-founder e docente dell'Accademia per la Consulenza d'Immagine e dal 2019 membro del Board Aici Italy Chapter.

Isabella Ratti

Business Image Expert, lavora da anni nel campo del management consulting, confrontandosi con realtà nazionali e internazionali in diversi settori. Questo le permette di essere un valido sostegno per i professionisti e aziende che vogliono migliorare la gestione della propria attività. Ha fondato la società Isabella ratti Style Coaching e Consulting SAGL, Co - Founder dell'Accademia Consulenza d'Immagine e da tre anni ricopre il ruolo di Presidente dell'Associazione Aici Italy Chapter. Autore del libro “Fashion Marking: viaggio alla scoperta dei nuovi modi di far shopping e della moda 4.0" edito da Dario Flaccovio e Responsabile del Master in Fashion Consultant presso lo IED di Milano.

Informazioni

Accademia Consulenza d'Immagine

Founder: Isabella Ratti, Business Image Expert & Ilaria Marocco, Etiquette Business Expert

Email. [email protected]

Website: https://www.accademiaconsulenzaimmagine.com/

Tel: +39 3208886305 - +39 3404064479