Il Matched Betting di NinjaBet.it per guadagnare online: cos'è e come funziona

(Milano 22 ottobre 2020) - Milano, 22/10/20 - Guadagnare soldi online è il sogno di milioni di persone che cercano alternative valide e semplici sul web per mettere da parte qualche soldo extra. Tra i tanti sistemi e metodi che promettono guadagni facili, sono in realtà pochi a consentire di farlo realmente e, ovviamente, con qualche sacrificio: ad esempio necessitano di un capitale per iniziare, oppure tempo da impiegare per apprendere i trucchi del mestiere. In aiuto a chiunque voglia guadagnare online viene il Matched Betting di

In cosa consiste la tecnica del Matched Betting

Questa strategia ha origine in Inghilterra e consiste in un metodo che si basa sul piazzamento di scommesse multiple per poter coprire tutte i possibili esiti di un evento sportivo. Da ogni operazione, quindi, si otterranno una scommessa vincente ed una scommessa perdente.

La differenza tra il Matched Betting e le scommesse sportive classiche è che questo metodo prevede l'utilizzo di bonus offerti dagli stessi siti di scommesse, i quali rendono certo il guadagno.

Con il Matched Betting, infatti, il valore del bonus si somma alla vincita realizzata dal giocatore, generando un valore superiore a quello della scommessa perdente, così da ritrovarsi sempre in positivo.

Tutto quello che è spiegabile con formule matematiche è certezza e il metodo si basa sulla formula X-Y+Z, dove X indica la vincita, Y è il valore della perdita e Z quello del bonus.

Con questa formula, è possibile coprire tutti i possibili risultati, sia vincenti che perdenti, e il guadagno è dato dalla somma della vincita. Grazie al valore del bonus, gli incassi derivanti dalle scommesse saranno sempre positivi generando guadagni sistematici.

La piattaforma NinjaBet.it

NinjaBet.it è una piattaforma nata nel 2016 a Milano e ha come missione aziendale permettere a chiunque di guadagnare senza rischi con le scommesse grazie alla tecnica del Matched Betting. Praticare questa strategia manualmente, quindi senza l'aiuto delle guide e degli strumenti offerti da NinjaBet, è quasi impossibile.

Testare il portale è gratuito. Basta registrarsi e seguire le prime guide che permetteranno all'utente di guadagnare 10€ sfruttando il primo bonus. in dettaglio il funzionamento del meccanismo.

NinjaBet.it mette a disposizione degli utenti gli strumenti fondamentali come l'Oddsmatcher e il Dutcher e garantisce l'accesso anche ad un forum chiamato NinjaClub che vanta migliaia di utenti attivi pronti ad aiutare e condividere tutte le conoscenze sul mondo del Matched Betting.

Matched Betting: quali bonus offrono i bookmakers?

Le tipologie di bonus offerti dai siti di scommesse sono varie e offrono un'opportunità sicura per guadagnare online.

●Il cosiddetto Bonus di Benvenuto, ossia quello offerto dal bookmaker ai nuovi iscritti.

●I Bonus Ricorrenti, ossia quelli che vengono attivati periodicamente nei giorni, settimane o mesi successivi all'iscrizione.

●Infine, i Bonus Esclusivi sono quelli legati all'attività del singolo utente. Questi possono essere erogati sotto forma di regali nel giorno del compleanno, in seguito a una certa cifra depositata sul proprio conto o per semplice sorteggio.

Differenze tra Matched Betting e scommesse tradizionali

Le due tipologie di scommessa sono molto differenti tra loro. Quella tradizionale si basa sulla fortuna, mentre il Matched Betting si basa su una formula matematica che garantisce un profitto, grazie all'utilizzo sistematico dei bonus offerti dai siti di scommesse (chiamati bookmakers).

L'unico rischio collegato al Matched Betting è rappresentato da eventuali errori da parte dell'utente che, per qualche ragione, potrebbe sbagliare nel piazzare una puntata.

Questo problema, però, viene risolto da NinjaBet.it, in quanto il sito offre assistenza all'utente via chat o email così da evitare qualsiasi problema con le proprie giocate.

NinjaBet.it è il primo portale di Matched Betting in Italia. Lo staff si occupa di aggiornare giornalmente le guide e gli strumenti così da garantire agli utenti un'opportunità di guadagno sistematica e duratura nel tempo. La grande community che orbita da anni attorno alla piattaforma ha premiato il sito con oltre 600 recensioni positive su Trustpilot.

