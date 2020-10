Cyber Risk Protection:Allianz Partners e Kaspersky insieme per una soluzione unica contro i rischi del Web

22 ottobre 2020 a

a

a

(Milano, 22 ottobre 2020) - Protezione per tutta la famiglia, dal cyberbullismo allo shopping online

Milano, 22 ottobre 2020 – Più di 9 italiani su 10 possiedono uno smartphone (1) , passiamo in media 4 ore e mezza al giorno sul web (2) e lo scorso anno abbiamo speso 31,6 miliardi di euro in acquisti online (23,6 milioni i nostri connazionali che fanno acquisti online) (3) , eppure sembriamo ancora utenti del web non pienamente consapevoli e responsabili.

L'indice di preoccupazione realizzato da AstraRicerche per Allianz Partners mostra infatti che ancora 6 italiani su 10 tendono a sottovalutare i potenziali pericoli della rete, malgrado fenomeni diventati mediatici come il cyberbullismo, il phishing, il furto di dati personali e dell'identità digitale, abbiano contribuito a portarli all'attenzione dei cittadini del bel Paese.

Per rendere più sicura e serena la vita digitale degli italiani, Allianz Partners e Kaspersky hanno stretto una collaborazione dalla quale è nata una soluzione integrata, unica sul mercato italiano, che permette di acquistare software antivirus e copertura assicurativa dai rischi digitali insieme, attraverso un'unica gift card.

Sarà così possibile ottenere e attivare in contemporanea la Protezione E-Reputation Cyberbullismo e la Protezione Shopping Online messe a disposizione da Allianz Partners e la suite Kaspersky Total Security, per tenere sé stessi e i propri cari, soprattutto i minori, al sicuro dalle minacce del web.

“Proteggere, prenderci cura, garantire la libertà di vivere la propria vita con serenità, venendo in soccorso al bisogno e risolvendo tempestivamente i problemi è da sempre il nostro mestiere. E da sempre lo facciamo unendo esperienza e capacità di innovare, di leggere le nuove esigenze delle persone”, ha dichiarato Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners. “Oggi, che siamo sempre più connessi e percorriamo sempre più le strade del digitale, lo facciamo con nuovi strumenti e insieme a nuovi compagni di viaggio. Con Kaspersky, spinti dalla comune propensione all'innovazione e alla centralità della protezione del cliente, abbiamo dato vita a una soluzione nuova e unica sul mercato. In caso di necessità, la nostra centrale operativa sarà quindi a disposizione per fornire una pronta assistenza”.

“Il rapido proliferare di nuove tecnologie ha contribuito alla nascita di nuove opportunità per gli utenti di tutto il mondo. Basta pensare al fatto che ogni aspetto della nostra vita, dallo shopping online alle transazioni bancarie fino alle attività di entertainment, viene affidato ai dispositivi connessi. Questi strumenti ci offrono sicuramente l'opportunità di connetterci, imparare, comunicare e completare transazioni importanti ovunque ci troviamo rendendo ogni attività semplice e a portata di mano ma non dovremmo mai dimenticare che si tratta di contenitori pieni di dati personali preziosissimi, non solo per noi, ma anche per i criminali informatici. Proprio per questo dovremmo prestare alla nostra vita digitale la stessa attenzione che riserviamo a quella “reale”. Per noi la vita digitale degli utenti è molto importante e il nostro obiettivo è proprio quello di dare la possibilità agli utenti di utilizzare le tecnologie e i servizi digitali senza doversi preoccupare dei rischi legati alla cyber sicurezza, in modo che possano vivere le loro vite digitali in totale serenità. La partnership con Allianz Partners conferma il nostro impegno rivolto agli utenti,” ha dichiarato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky.

La Protezione E-Reputation Cyberbullismo e la Protezione Shopping Online rese disponibili da Allianz Partners attraverso il proprio marchio commerciale Allianz Global Assistance, assicurano consulenza e intervento specializzato in caso di danneggiamento della reputazione online e cyber-bullismo, come ad esempio furto d'identità, divulgazione non autorizzata di dati personali, insulti pubblici, diffamazione, incitamento all'odio nonché protezione in caso di problemi con gli acquisti online, come la consegna di beni difettosi o danneggiati, la mancata consegna, ma anche la perdita o il danno ai beni durante la fase di restituzione.

La nuova soluzione, frutto della collaborazione tra Allianz Partners e Kaspersky, è già da oggi disponibile presso le migliori catene di elettronica, acquistabile e attivabile nel comodo formato gift card.

1) Deloitte - Global Mobile Consumer Survey 2019

2) Audiweb - Total digital audience - Marzo 2020

3) Osservatorio eCommerce B2c - Politecnico di Milano – Ottobre 2019

Allianz Partners

Allianz Partners è leader mondiale nell'assicurazione e assistenza, specializzata in assicurazione Viaggio, International health Life, Automotive e Home Assistance. Allianz Partners offre soluzioni globali in oltre 75 Paesi, ridefinendo il significato di aiuto e andando oltre l'assicurazione tradizionale, aiutando e proteggendo i clienti ovunque si trovino e in qualsiasi momento ne abbiano bisogno. Per farlo ci avvaliamo dei nostri esperti, con prodotti e servizi innovativi, abilitati da soluzioni High-Tech e High-Touch pronte per il futuro. I nostri 21.000 dipendenti parlano 70 lingue e gestiscono oltre 71 milioni di casi ogni anno, motivati ad andare oltre ogni limite per aiutare e proteggere i clienti e i dipendenti in tutto il mondo.

In Italia Allianz Partners opera con il marchio commerciale Allianz Global Assistance ed è presente con le due sedi di Milano e Casarano, con oltre 750 collaboratori, di cui oltre 220 nel Contact Center e 260 nella Centrale Operativa, che supportano quotidianamente i nostri clienti, 24h/24 per 365 giorni l'anno, gestendo complessivamente più di 5,6 milioni di chiamate e circa 600 mila casi all'anno.

Per maggiori informazioni: www.allianz-partners.it.

Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Social media

Follow us on Facebook @AllianzGlobalAssistance

Follow us on Twitter @AllianzPartners @AllianzAssistIT

Follow us on LinkedIn Allianz Partners

Follow us on YouTube /allianzpartners

Follow us on Instagram @allianzpartners

Omnicom PR Group – Ufficio Stampa

Emanuela dell'Isola – [email protected] +39 348 4848014

Michele Pozzi - [email protected] +39 342 154 0357

Contatti Stampa Allianz Partners

Caterina D'Apolito, Head of Communications CSR (Allianz Partners)

[email protected]; +39 02 87319 417; +39 335 54 94 192

Contatto di redazione Kaspersky

Noesis

[email protected]