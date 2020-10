Coronavirus: Sala, 'no a sola didattica a distanza per superiori in Lombardia, rivedere norma'

22 ottobre 2020 a

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - La didattica solamente a distanza per le scuole superiori "in questo momento non ha senso. Bisogna alternare didattica a distanza e presenza nelle scuole". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Rtl 102.5 dopo l'ordinanza di ieri della Regione Lombardia. "Siamo totalmente contrari alla sola didattica distanza per le superiori. I ragazzi hanno il diritto di stare a scuola, con buon senso, perché un po' di alternanza ci sta, ma abbiamo appena riaperto e non si può richiudere adesso".

La scuola, ha continuato Sala, "deve essere l'ultima a chiudere. Oggi abbiamo un incontro video alle 13 fra i sindaci della Lombardia e il presidente Fontana e vogliamo rivedere la questione. Noi ci opporremo e spero che lo modifichi e che prevalga il buon senso. Così non va bene".

Sala ha auspicato con il governo una condivisione delle decisioni. "Io rispetto molto il presidente del Consiglio, ma l'idea improvvisata di scaricare sui sindaci la chiusura di piazze e di vie senza che noi sindaci sapessimo niente è sbagliato. Non tanto perché si dà la responsabilità ai sindaci, ma perché queste misure vanno verificate con chi sta sul territorio. In questo momento servono nervi saldi, ma prima di tutto bisogna pesare parola per parola e condividere tutto", ha aggiunto.