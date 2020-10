22 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "L'Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se questa situazione si sta dimostrando molto critica". Così il premier Giuseppe Conte, in un passaggio della sua informativa alla Camera sulle misure adottate per contrastare l'emergenza Covid-19.