Coronavirus: Boselli, 'Cina grande protagonista di ripresa post Covid'

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "L'esperienza della pandemia ci ha messo di fronte a molte domande ma allo stesso tempo ci ha offerto anche alcune certezze. Una di queste è che la Cina è già e sarà ancora di più uno dei grandi protagonisti della ripresa post Covid-19: lo dimostra la velocità con cui il Paese ha riaperto le sue attività e punta a dare nuovo slancio ai consumi". Lo ha detto Mario Boselli, presidente della Fondazione Italia Cina, al convegno online in occasione dei cinquant'anni dalla nascita della Camera di Commercio Italo Cinese. "Come avviene da alcuni anni infatti -ha continuato Boselli- quanto accade in Cina ha effetti immediati e profondi anche sugli altri Paesi e possiamo essere sicuri, o almeno questa è la speranza, che la ripartenza cinese sarà ben presto seguita da una ripartenza a livello mondiale".

Boselli ha sottolineato che "abbiamo bisogno di essere pronti per quanto accadrà nell'immediato futuro, per quelle iniziative e quegli eventi di grande rilievo che ci permetteranno di ritornare a interagire sempre meglio con un mercato così promettente".