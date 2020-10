Confcommercio: Stoppani confermato vice presidente vicario

22 ottobre 2020 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Dopo la riconferma di Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il quinquennio 2020-2025, avvenuta durante l'Assemblea del 15 luglio scorso, il Consiglio di Confcommercio - convocato secondo le normali procedure e in rappresentanza delle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni – su proposta del presidente Sangalli, ha completato la squadra dei vice presidenti confermando Lino Enrico Stoppani (Vice Presidente Vicario), Alessandro Ambrosi e Donatella Prampolini e nominando sei nuovi vice presidenti: Loretta Credaro, Giovanni Da Pozzo, Patrizia Di Dio, Riccardo Garosci, Fabrizio Palenzona, Manfred Pinzger. E' quanto si legge in una nota di Confcommercio diffusa al termine della riunione del Consiglio.