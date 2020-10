Cdp: Profumo (Acri), 'grandissima attenzione al lavoro management, Statuto definisce limiti'

22 ottobre 2020 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Noi ci sediamo al tavolo come azionista di minoranza di Cdp ma siamo sempre ascoltati e siamo molto responsabili. Cdp è quella che è anche grazie ad azionisti come Acri. Le Fondazioni hanno una grandissima attenzione al lavoro del management che ha tutte le competenze e le caratteristiche per valutare l'eventuale rischio delle operazioni" allo studio. Ad affermarlo è il presidente di Acri, Francesco Profumo nel corso della presentazione del libro 'Fondazioni 3.0' rispondendo ad una domanda sulla posizione di Acri sulle operazioni che coinvolgono Cdp come Aspi e la rete unica. "Cdp - aggiunge - ha uno Statuto che definisce i limiti delle operazioni. Se vogliamo siamo in una posizione che ci permette di essere anche i garanti del rispetto di quello che è definito nello Statuto di Cdp".