Calderone:'Evitare il peggio per imprese, fatturato pre-Covid non prima 2 anni'

Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "L'indagine ci consegna uno scenario che impone una riflessione ampia su come evitare il peggio, ovvero la chiusura di quelle aziende che grazie agli interventi della primavera hanno cercato di resistere". Così la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, commenta i dati della ricerca 'Crisi, emergenza sanitaria e lavoro nelle pmi', realizzata dai professionisti, secondo cui nel 2020 le piccole e medie imprese perderanno un milione di posti di lavoro e 2 su 10 rischieranno di chiudere.

I dati della ricerca verranno presentati dai consulenti del lavoro nel corso del Festival del lavoro, in programma oggi e domani. "Ci sono buone ragioni -continua Calderone- per pensare che le imprese torneranno ai livelli di fatturato pre-Covid non prima di due anni. Resta tuttavia il tema di come affrontare un 2021 che, si spera, sia di transizione. Il Festival del Lavoro, che si svolgerà oggi e domani, vuol essere un luogo, seppur virtuale quest'anno, di confronto fra tutte le componenti della nostra società. Perché solo con una strategia comune e obiettivi chiari possiamo uscire prima dalla crisi sanitaria, sociale ed economica dalla quale siamo stati travolti", conclude Calderone.

Tra gli ospiti confermati per questa edizione, solo per citarne alcuni, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e i vice ministri dell'Economia e Finanze, Antonio Misiani e Laura Castelli, a confronto con i volti più importanti del giornalismo italiano. Poi, parlamentari di maggioranza e opposizione quali Maurizio Gasparri (Forza Italia) Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), Andrea Orlando (Partito Democratico), Ettore Rosato (Italia Viva), Matteo Salvini (Lega). E ancora, il presidente Inps Pasquale Tridico e per uno sguardo oltre i confini nazionali, Luca Jahier, presidente del Cese.