Coronavirus: Conte, Azzolina vigila su ingressi scaglionati**

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Solo per le scuole secondarie di secondo grado sono previste modalità ancora più flessibili di organizzazione dell'attività didattica - e la ministra Azzolina vigilerà perché questo avvenga - che contemplano ingressi degli studenti scaglionati, con possibilità di ricorrere anche ai turni pomeridiani". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in un passaggio dell'informativa alla Camera sulle misure adottate domenica scorsa per fronteggiare l'emergenza Covid-19.