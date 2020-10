Coronavirus: Casellati, 'alimentare fiducia in futuro e cementare senso comunità'**

22 ottobre 2020 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Oggi più che mai il difficile contesto che stiamo vivendo, con il suo portato di incertezze e di incognite, impone a ognuno -e con particolare responsabilità a chi ha il privilegio di svolgere funzioni pubbliche e ricoprire ruoli istituzionali- di trovare le strade per alimentare la fiducia nel futuro, per restituire prospettiva alle aspirazioni individuali, per cementare un indispensabile senso di comunità". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione dell'anteprima a palazzo Giustiniani della fiction Rai su Rita Levi Montalcini.

"Sono convinta che mettere in luce i valori, la competenza, la tenacia di cui hanno saputo dar prova le donne e gli uomini cui è spettato il compito di edificare il nostro patrimonio di idee e di conoscenze, la nostra convivenza civile, significhi offrire -ha aggiunto Casellati- un solido ancoraggio su cui far leva nel confrontarsi con il presente e nel programmare il prossimo futuro".