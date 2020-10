ONLYOFFICE, la suite all-in-one che semplifica l'attività delle PMI che operano in smartworking e in modalità diffusa

21 ottobre 2020 a

(Milano, 21 ottobre 2020) -

In tempi di pandemia, è essenziale poter contare su una collaborazione efficace tra colleghi che spesso si trovano a lavorare in remoto e hanno la necessità di condividere file e documenti in modo semplice. ONLYOFFICE Workspace è la nuova versatile piattaforma di collaborazione realizzata da Ascensio System che permette anche alle PMI di organizzare al meglio ogni aspetto del lavoro, migliorare la produttività e dimenticarsi delle VPN, dei Firewall, e volendo anche dei server e dei sistemi di backup grazie alle soluzioni in cloud.

Disponibile ora anche in Italia, numero uno al mondo e già scelta da oltre 7 milioni di utenti, ONLYOFFICE™ è l'innovativo collaborative online office che include una serie di tool per la gestione di tutte le attività che fanno parte dell'operatività quotidiana di aziende e dipendenti: dalle e-mail alla creazione e gestione di documenti perfettamente compatibili con Microsoft Office, dalla creazione di calendari condivisi alla gestione di task e gruppi di lavoro. “Abbiamo ideato ONLYOFFICE con il desiderio di semplificare e ottimizzare l'operatività di aziende e dipendenti: volevamo che fosse il più completa possibile, per consentire di svolgere tutte le attività quotidiane in modo semplice e intuitivo”, spiega Lev Bannov, fondatore e CEO di Ascensio System.

L'editor online integrato in ONLYOFFICE consente di creare e modificare documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni in modo semplice e veloce; il team di lavoro può essere più organizzato e produttivo grazie al calendario integrato e alla possibilità per i suoi membri di comunicare tra loro in tempo reale utilizzando la chatroom e strumenti di messaggistica integrati. È possibile lavorare online da qualsiasi browser e sistema operativo. La piattaforma di collaborazione ONLYOFFICE Workspace è stata migliorata per aumentare la produttività e semplificare l'operatività: la nuova versione di 11.0 ONLYOFFICE Workspace è disponibile in versione Community ed Enterprise, quest'ultima installabile sul server aziendale, e introduce alcune novità rivoluzionarie per gli utenti on-premise, grazie all'aggiornamento del Community Server e del pannello di controllo.

Per mettere alla prova tutte le funzioni di ONLYOFFICE, è possibile testare gratuitamente per 180 giorni la piattaforma nella sua versione cloud.

Email di contatto: [email protected]

Fonte: https://www.onlyoffice.com/it/