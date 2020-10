Milano: violenta titolare di un ristorante, fermato 34enne

21 ottobre 2020 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Un uomo di 34 anni, cittadino eritreo, è stato fermato dalla polizia a Milano per sequestro di persona e violenza sessuale. La vittima è una donna eritrea di 45 anni, titolare di un ristorante etnico in zona Porta Venezia. L'uomo martedì scorso è entrato nel ristorante per cenare ed è rimasto nel locale fino alle 4.30 del mattino. La titolare lo ha invitato più volte a uscire, ma il 34enne ha abbassato la saracinesca dall'interno del locale e, minacciandola con un coltello da cucina, l'ha portata nel magazzino e l'ha violentata.

Dalla descrizione fornita dalla donna gli agenti sono riusciti a rintracciare l'uomo che, privo di documenti d'identità, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti ed è risultato sprovvisto del permesso di soggiorno, senza precedenti e richiedente asilo. L'uomo è stato fermato e portato nel carcere di San Vittore.