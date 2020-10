Milano: sorpreso con 20 chili droga, arrestato con 50mila euro

21 ottobre 2020 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - l poliziotti di Milano hanno arrestato, nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre, un 61enne cittadino di origine albanese, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In via Cusago, gli agenti del commissariato Lorenteggio, hanno notato l'uomo muoversi con fare sospetto nei pressi del magazzino di un'azienda dismessa e lo hanno fermato: l'uomo aveva con sé una dose di cocaina da un grammo, tre telefoni cellulari, 185 euro e un mazzo di chiavi con cui i poliziotti hanno fatto ingresso nel magazzino.

Sotto la ruota di un'auto parcheggiata hanno trovato un sacchetto con 11 grammi di cocaina e, nella successiva perquisizione della struttura, hanno sequestrato 18,6 chili di eroina, mezzo chilo di cocaina, 9 grammi di marijuana e 8,5 chili di sostanza da taglio.

Nel magazzino, il 61enne aveva installato un vero laboratorio della droga con frullatori, fornelli, pentole a pressione, una pressa idraulica artigianale per il confezionamento della droga in panetti. Oltre alla quantità di stupefacenti, i poliziotti di via Primaticcio hanno rinvenuto la somma di 48.350 euro suddivisa in mazzette. Nell'abitazione dell'uomo gli agenti hanno sequestrato altri duemila euro, un ulteriore telefono cellulare e un bilancino di precisione.