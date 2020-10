Milano: sorpreso a spacciare nei campi, arrestato

21 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Inzago, in provincia di Milano, un uomo di 26 anni, cittadino marocchino, per detenzione e spaccio di droga. I militari hanno notato due uomini vicino a un canale di irrigazione all'interno di un'area agricola che stavano cercando di seppellire un involucro. Alla vista della pattuglia, i due sono fuggiti, ma i militari sono riusciti a fermare il 26enne, che all'interno di un borsello aveva nascosto 113 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I carabinieri hanno arrestato il 26enne, già colpito da un decreto di espulsione nel dicembre del 2018.