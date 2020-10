Coronavirus: Diocesi Milano, distribuiti oltre 9 mln per emergenza (3)

21 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Infine, gli enti diocesani riceveranno complessivamente 4,13 milioni, di cui 1,8 milioni derivanti dal cosiddetto fondo 'emblematico', assegnato a Diocesi, come quella di Milano, colpite in modo particolare dalla pandemia. Tra i beneficiari enti che svolgono un'attività pastorale o culturale, come la Fondazione Oratori Milanesi, il Museo Diocesano, la Biblioteca Ambrosiana e il Centro Asteria, ed enti caritativi, come la Fondazione San Carlo, la Casa della Carità e il Consorzio Farsi Prossimo.

Risorse che serviranno a sostenere iniziative assunte durante l'emergenza sanitaria: dalla didattica a distanza ai contributi per l'affitto, dall'accoglienza al sostegno alimentare. Uno sforzo straordinario, che si aggiunge agli interventi ordinari della Diocesi di Milano (ad esempio attraverso il Fondo San Giuseppe), resosi necessario per rispondere all'aumento delle domande di aiuto giunte dalla fascia più povera della popolazione, la più vulnerabile alle conseguenze delle misure di contenimento della pandemia.