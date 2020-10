21 ottobre 2020 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Sono fiducioso che l'intera comunità nazionale sarò in grado di esprimere serietà, impegno e la forza d'animo necessari per affrontare e superare la difficile sfida" della seconda ondata del Covid-19. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa al Senato sul nuovo Dpcm con le misure per il contenimento dei contagi da Covid-19.