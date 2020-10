Coronavirus: Bergamo, carabinieri chiudono due bar per violazione norme

21 ottobre 2020 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno multato i titolari di due bar a Romano e Fara Olivana, in provincia di Bergamo, per violazione delle norme anti-Covid e hanno disposto la chiusura dei locali per cinque giorni. I militari nel corso di un controllo hanno riscontrato la violazione del divieto di somministrazione al banco di bevande e alcolici dei due bar e hanno comminato sanzioni anche ad alcuni avventori, sia per il mancato rispetto della distanza di sicurezza sia per il mancato utilizzo della mascherina. I carabinieri hanno comminato multe per oltre 5mila euro.