CO.R.D.A.R. Valsesia adotta un'innovativa soluzione israeliana per la raccolta di dati sulle acque reflue allo scopo di ridurre il degrado dell'acqua nelle Alpi italiane

21 ottobre 2020 a

a

a

TEL AVIV, 20 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., azienda di servizi idrici integrati in Piemonte, Italia, ha dimostrato il suo impegno per la salute e la sostenibilità ambientali attraverso l'implementazione di una tecnologia all'avanguardia per il controllo dell'inquinamento, basata sui dati, in tutta la sua rete di raccolta delle acque reflue.

In collaborazione con l'impresa israeliana Kando, specializzata in tecnologia e dati ambientali, la società di servizi pubblici mira a ridurre i carichi, migliorare l'efficacia del suo impianto di trattamento delle acque reflue e ridurre al minimo i danni ai corsi d'acqua e agli ecosistemi locali.

L'accordo pionieristico è stato negoziato dal partner commerciale e operativo locale di Kando, B. M. Tecnologie Industriali, a distanza durante la pandemia COVID-19.

CO.R.D.A.R. Valsesia fornisce servizi idrici a circa 40.000 residenti e il suo impianto di depurazione di Vintebbio scarica ogni giorno circa 17.000 m3 di acque reflue nel fiume Sesia, la fonte locale di acqua potabile.

Il consolidamento dei servizi locali di trattamento delle acque reflue nel 2017 ha portato a un aumento del numero di siti industriali nell'area servita da CO.R.D.A.R. Valsesia. Da allora, la società ha registrato un aumento dei carichi di metalli pesanti e dei carichi organici nell'impianto di depurazione centralizzato di Vintebbio.

La soluzione di Kando permetterà a CO.R.D.A.R. Valsesia di ridurre al minimo gli eventi di inquinamento e, allo stesso tempo, di mitigarne gli effetti. Saranno raccolti, in tempo reale, dati sulle condizioni della rete che saranno trasmessi in diretta al motore di analisi basato sul cloud di Kando. Lì, gli algoritmi proprietari della società genereranno intuizioni utilizzabili. Una maggiore consapevolezza di quando si verificano eventi di inquinamento e della provenienza degli stessi permetterà alla società di adattare i suoi processi di trattamento delle acque reflue per soddisfare le esigenze del mondo reale e per ridurre futuri eventi di inquinamento.

CEO di Kando, Ari Goldfarb, commenta: "Siamo lieti di lavorare con CO.R.D.A.R. Valsesia, una società di servizi pubblici impegnata a massimizzare l'efficienza e a integrare la sostenibilità ambientale nelle loro pratiche di lavoro, il tutto fornendo il miglior servizio possibile ai loro clienti.

Contatto con i media

Jenny Gelman - Responsabile delle comunicazioni, Kando

[email protected]

A proposito di Kando:Visitare il sito www.kando.eco

A proposito di CO.R.D.A.R. Valsesia:Visitare il sito www.cordarvalsesia.it

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1231928/Kando_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1315881/CO_R_D_A_R_Logo.jpg