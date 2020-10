Vaccini: Rozza (Pd), 'da Gallera ennesima bugia ai lombardi, giunta dica la verità'

20 ottobre 2020 a

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - "Gallera ha detto ai lombardi l'ennesima bugia. Le vaccinazioni antinfluenzali in Lombardia non sono partite ieri, perché i medici di medicina generale hanno potuto solo prenotare le prime 30 dosi, che saranno in tutto 50 fino ai primi di novembre a fronte di 600 persone da vaccinare a testa. Il momento è difficile per tutti i cittadini, alla giunta regionale chiediamo di dire per una volta la verità, anche perché le bugie hanno le gambe corte e i cittadini le scoprono con una semplice telefonata al proprio medico di base". Lo dichiara la consigliera regionale del PD Carmela Rozza.