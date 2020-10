Triumph Group International guarda avanti e punta in alto

20 ottobre 2020 a

(Roma, 20 ottobre 2020) - Il nuovo posizionamento del Gruppo per riscrivere il futuro.

Roma, 20 ottobre 2020 - Triumph Group International ha messo un punto.

Il desiderio di guardare avanti, di rispondere a nuove esigenze e di accogliere il “nuovo” ci ha portati al punto.

Un punto di riferimento, un punto da cui ripartire con uno slancio maggiore.

Nei mesi scorsi abbiamo assistito all'accelerazione di tutti i processi in atto, in un periodo che lasciava presagire una calma inquietante.

Il nostro cambiamento strutturale e strategico ha visto il suo apice proprio nel periodo di lockdown, quando abbiamo avuto modo di raccogliere, analizzare e studiare le nuove consapevolezze e abbiamo scelto, con fermezza, non solo di andare avanti, ma di farlo alzando la posta in gioco e procedendo verso una nuova tappa della nostra storia.

E abbiamo messo un punto! Un punto che non chiude ma che apre, che ci permette una partenza privilegiata perché è preceduto da una storia ricchissima di esperienze.

Abbiamo reinventato la nostra scrittura.

Così, partendo dal restyling del nostro logo e dal lancio del nuovo website, iniziamo a segnare i tratti della nuova brand identity, ma, soprattutto, percorriamo un riposizionamento aziendale in un mercato a noi noto, nel quale sappiamo navigare con sicurezza e al quale ci approcciamo oggi con ancor più competitività. Intuizioni, competenze, flessibilità, tecnologia e rapidità nella risposta sono alla base del processo di digitalizzazione che ha investito l'azienda.

“Lavoriamo da anni al consolidamento del Gruppo puntando sull'innovazione e l'internazionalizzazione e sono davvero felice che in questa occasione la richiesta di cambiamento provenga dall'interno dell'azienda e non solo da sollecitazioni esterne” dichiara Maria Criscuolo, Chairwoman di TGI. “Intravedo in una forte componente creativa e nell'accelerazione della trasformazione digitale le chiavi di successo per il futuro. Siamo sulla strada giusta” continua Jerome Macario Direttore Generale di TGI.

Si parte! L'appuntamento è martedì 20 ottobre alle ore 12.00 per l'evento virtuale di lancio sviluppato in collaborazione con Centounopercento.

Clicca il seguente link per registrarti all'evento http://bit.ly/TriumphGoesBeyondITA

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a [email protected]