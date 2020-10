Toselli (PwC Italia), 'investire su evoluzione digitale del capitale umano'

20 ottobre 2020 a

Roma, 20 ott. (Labitalia) - “Dobbiamo essere in grado di cogliere tutte le opportunità offerte da un'applicazione estesa e coerente dello smart working, legiferando in modo adeguato alle sfide di oggi e incentivando una reale ed efficiente connessione digitale di tutta la penisola. Ma, soprattutto, occorre investire sull'evoluzione digitale del capitale umano, forse la risorsa più preziosa nel nostro Paese, per far sì che questo sia motore fondamentale della ripresa nazionale". Così Andrea Toselli, amministratore delegato e presidente di PwC Italia, è intervenuto oggi al 17° Foro di dialogo Italia-Spagna, organizzato da Arel (Agenzia di ricerca e legislazione) e Ceoe, nel corso di un panel dal titolo 'Innovazione e digitalizzazione: il motore della ripresa europea'.

"E' questo - ha spiegato - uno dei punti principali su cui si basa la collaborazione di PwC Italia con l'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, che abbiamo supportato nella presentazione di due proposte di legge: una incentrata sul contrasto alla dispersione scolastica e una chiamata ‘capitale umano 4.0' per l incentivazione all''upskilling dei lavoratori".

"L'investimento - ha aggiunto - nel capitale umano e nel suo allineamento alle sfide e opportunità digitali è, a nostro avviso, uno degli utilizzi ottimali del recovery plan: la ripresa non può che passare dalla digitalizzazione, ma dobbiamo far sì che i cittadini possano coglierne appieno tutte le opportunità e diventare, a loro volta, soggetti attivi della ripartenza".