Poste: fino al 17 novembre opzione Supersmart Premium Digital 270 giorni

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Disponibile fino al 17 novembre la nuova offerta Supersmart Premium Digital a 270 giorni, che consente di ottenere a scadenza un tasso annuo lordo dello 0,70% sulle somme accantonate dai titolari di Libretto Smart che apportano nuova liquidità, secondo le modalità indicate nel foglio informativo in vigore. Lo rende noto Poste Italiane spiegando che l'offerta "è attivabile esclusivamente dal sito web poste.it e da App BancoPosta".

L'azienda spiega anche che "per incrementare il saldo è possibile associare l'Iban di un conto corrente bancario al Libretto Smart e successivamente trasferire somme tramite bonifici; effettuare un girofondo sul Libretto Smart da un conto BancoPosta, purché tali rapporti abbiano medesima intestazione; oppure si possono versare assegni bancari o circolari direttamente sul Libretto Smart".

Le somme accantonate, precisa Poste, non prevedono spese o commissioni di attivazione, disattivazione e gestione, ma sono soggette esclusivamente agli oneri di natura fiscale. Per info: https://buonielibretti.poste.it/offerta-supersmart.html Per approfondimenti leggi qui (link diretto https://www.postenews.it/2020/10/06/app-bancoposta-un-pieno-di-nuove-funzionalita-in-totale-sicurezza-2/ ) (in collaborazione con Postenews.it)