Mafia: legale famiglia Borsellino, 'condanna Messina Denaro ulteriore tassello per verità'

Caltanissetta, 20 ott. (Adnkronos) - "I figli del giudice Paolo Borsellino considerano la condanna all'ergastolo per Matteo Messina Denaro come un tassello in più rispetto a un accertamento della verità che è a formazione progressiva". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Vincenzo Greco, che rappresenta la difesa della famiglia del giudice Borsellino, dopo la condanna del carcere a vita per il latitante, ritenuto tra i mandanti delle stragi mafiose. "Al di là della soddisfazione per il riconoscimento delle costituzioni delle parti civili", dice ancora il legale. Per la famiglia del magistrato "è un passo in più rispetto a un lavoro ancora più grande che si sta svolgendo - dice - e siamo molto grati alla Procura di Caltanissetta per il lavoro svolto e per l'impegno che ha profuso".