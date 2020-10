Lombardia: Fontana, 'contro di me brutta pagina televisione, da Report palesi menzogne'

20 ottobre 2020 a

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - "Il giornalismo di inchiesta è sinonimo di libertà di espressione a condizione che si fondi su verità e non ceda a sterili mistificazioni o peggio a teorie complottiste. Per l'ennesima volta, in concomitanza con l'aggravarsi della crisi pandemica in Lombardia, mi sono ritrovato destinatario di incredibili accuse e autonome ricostruzioni con lo scopo di creare imbarazzo nel partito che rappresento, nella mia famiglia, nella mia persona". Lo scrive su Facebook il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della puntata di Report andata in onda ieri sera, definita "una brutta pagina di televisione, una brutta pagina di ricostruzioni artefatte, l'ennesimo vile attacco ad una giunta solida impegnata oggi più che mai a fronteggiare una pandemia letale".