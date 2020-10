Lombardia: da domani in esposizione progetti vincitori di 'Design Competition' (2)

20 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - "Le istituzioni - dice ancora Magoni - hanno il compito di valorizzare le capacità e le competenze dei futuri 'ambasciatori' del design lombardo. Un settore nevralgico per l'economia della nostra regione, capace di esaltare il Made in Italy in tutto il mondo grazie alla fantasia, al gusto dell'arte e al 'saper fare' tipico dei nostri giovani più meritevoli. Godiamoci le opere qui, nella casa dei lombardi, in una rassegna che merita di essere apprezzata da tanti appassionati ed amanti del bello".

Il Progetto Design Competition "ci proietta verso l'orizzonte di sviluppo rappresentato da Expo Dubai" spiega Elena Vasco, segretario generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

"Un appuntamento internazionale fondamentale per la ripartenza delle nostre aziende. Design Competition Expo Dubai nasce dalla volontà di valorizzare la creatività e capacità imprenditoriale alla base del successo del design italiano nel mondo. Un ulteriore step verso l'Expo, con cui ancora una volta vogliamo confermare l'impegno della Camera di Commercio di stare a fianco di giovani e delle aziende per sostenere la loro capacità di rispondere in modo creativo e innovativo alle nuove sfide". Sarà possibile accedere alla mostra dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 19.00, con ingresso gratuito previa prenotazione all'indirizzo email [email protected]