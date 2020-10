Francia: al via 'Salto', il netflix francese

20 ottobre 2020 a

Parigi, 20 ott. (Adnkronos) - Al via da oggi 'Salto', il Netflix francese. Il servizio di video on demand propone dei contenuti inediti e esclusivi prodotti dai gruppi audiovisivi transalpini France Télévisions, TF1 e M6 che sono anche azionisti della società. 'Salto' prevede di investire 250 milioni in contenuti esclusivi nei prossimi 3 anni.

"Oggi abbiamo un'offerta che si vuole popolare e su un'unica piattaforma riuniamo il meglio della tv", commenta a 'Bfm Business', il direttore generale di 'Salto', Thomas Follin spiegando che "Salto è una società autonoma che fa le proprie acquisizioni di programmi sul mercato".