Coronavirus: Di Maio, 'Italia non può permettersi un altro lockdown'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Un lockdown così come lo abbiamo conosciuto, con un Paese immobile e le fabbriche chiuse è impensabile, perché ci metterebbe in ginocchio dal punto di vista economico. L'Italia non può permetterselo. Certo è vero, i contagi stanno aumentando e bisogna anticipare misure più stringenti proprio per evitare di farci trovare impreparati. Ieri sono state varate le prime e ora è importante essere vigili e tenere alta la guardia". Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.