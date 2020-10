20 ottobre 2020 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Favorevole a voto a distanza per parlamentari in quarantena, soltanto in questo periodo di emergenza". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà, ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.